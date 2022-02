Os Campeões Europeus de futsal foram recebidos em Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, um dia depois de revalidarem o título europeu conquistado em 2018.

Nos discursos da cerimónia, o maior destaque foi Jorge Braz, selecionador nacional, que conduziu Portugal a dois títulos europeus e um Mundial no espaço de quatro anos.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o perfil de liderança do técnico, mas o maior elogio veio mesmo do capitão João Matos, que, muito emocionado, sublinhou a importância do treinador neste percurso vitorioso.

«Devemos muito a este senhor Jorge Braz», resumiu o capitão da seleção bicampeã europeia.