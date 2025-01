O Sporting oficializou a contratação de Bruno Dias para a equipa de futsal.

Aos 37 anos, o internacional brasileiro chega aos leões para reforçar a posição de ala, sendo que já esta época representou o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, com um total de 16 golos em 16 jogos.

«Quando soube da oportunidade de vir para o Sporting, não pensei duas vezes. Espero fazer um grande trabalho. Estou muito feliz e realizado por poder concretizar este feito de vestir a camisola do Sporting, um dos maiores do mundo do futsal», referiu.