O Sporting divulgou esta terça-feira o vídeo da palestra de motivação antes da final da Liga dos Campeões de futsal, no Arena de Pesaro, em Itália, que culminou com a conquista do terceiro troféu dos leões, com uma vitória sobre o tricampeão Palma por 2-0.

Alex Merlim foi o primeiro a dirigir-se à equipa. «É o jogo mais importante de todos, é a nossa última chance. Nunca mais vamos viver isto aqui, todos juntos. Por nós todos», disparou o brasileiro.

Seguiu-se o treinador Nuno Dias, salientando que o seu trabalho estava feito, mas a pedir capacidade de gestão à equipa. «Isto não acaba ao fim de um minuto, lembrem-se disso. Não precisamos de ir com muita sede ao pote no primeiro minuto, a contar que isto resolve-se no primeiro minuto. Não se vai resolver. A única coisa que posso dizer agora é que nós estamos preparados. Tenho confiança em vocês e uma coisa eu garanto: nós estamos preparados para o jogo. Vamos embora!», referiu.

As últimas palavras, antes do habitual «grito de guerra», foram de João Matos. «Enquanto equipa, jamais podemos perder este jogo, jamais! Como uma família!», destacou o experiente capitão dos leões.

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