O Nun'Álvares conquistou pela primeira vez esta quarta-feira a Supertaça feminina de futsal, ao bater o Benfica por 3-2 no prolongamento, após uma igualdade 2-2 no tempo regulamentar, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Após as finais da Taça de Portugal e da Taça da Liga, na última época, ambas vencidas pelas encarnadas, o campeão Nun'Álvares vingou as derrotas com a conquista do primeiro troféu da época 2025/26, que junta ao primeiro título de campeão nacional da sua história, conquistado na última época.

O conjunto de Fafe conseguiu assim contrariar a hegemonia do Benfica, que ergueu o troféu por nove ocasiões em onze edições - e as últimas oito de forma consecutiva -, juntando-se no historial ao Novasemente, vencedor em 2015.

Com um golo de Camila Silva, logo ao terceiro minuto, o Nun'Álvares adiantou-se no marcador, mas revelou-se incapaz de suster a reação do Benfica durante o primeiro tempo, com os golos de Janice Silva (14m) e Maria Pereira (17m).

Já na segunda parte, o Nun'Álvares foi indubitavelmente a melhor equipa e repôs a igualdade, logo aos 24 minutos, por Lídia Moreira, mas, entre bastantes oportunidades falhadas, o jogo só seria decidido com o golo de Ana Azevedo, já na entrada do último minuto do prolongamento.