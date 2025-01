Já são conhecidos os emparelhamentos dos jogos para a reta final da Taça da Liga de Fustal, com o Sporting, detentor do título, a receber o Fundão e o Benfica a visitar o Torreense nos quartos de final, segundo o sorteio que deixou definido o caminho até à final do primeiro título da temporada.

Além dos jogos dos dois crónicos candidatos, que podem encontrar-se nas meias-finais, o sorteio ditou ainda a receção do Sp. Braga ao Quinta dos Lombos e a visita dos Leões de Porto Salvo ao pavilhão do Caxinas Poça Barca.

Um sorteio que afasta, à partida, uma final entre Sporting e Benfica, uma vez que, em caso de sucesso nos quartos de final, o sorteio ditou que os dois rivais defrontem-se logo a seguir, nas meias-finais.

Eis o resultado do sorteio

Quartos-de-final

Jogo 1: SC Braga x CRC Quinta dos Lombos

Jogo 2: SCU Torreense x SL Benfica

Jogo 3: Sporting CP x AD Fundão

Jogo 4: ADCR Caxinas Poça Barca x CR Leões de Porto Salvo

Meias-finais:

Jogo 5: Vencedor Jogo 1 x Vencedor Jogo 4

Jogo 6: Vencedor Jogo 2 x Vencedor Jogo 3

Final:

Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo