O Eléctrico qualificou-se esta sexta-feira pela primeira vez para a final da Taça da Liga de futsal ao bater o Fundão no desempate por penáltis (2-1), depois de um emocionante empate 4-4 no final do tempo regulamentar.

A equipa de Ponte de Sor vai, agora, ficar à espera do resultado entre o Benfica e os Leões de Porto Salvo [começa às 21h00] para saber com quem é que vai discutir o título na final que está marcada para domingo (18h00).

A equipa alentejana entrou melhor no jogo, com Simi Saiotti a marcar logo no primeiro minuto, mas o Fundão ofereceu sempre boa réplica e nunca permitiu que o adversário se distanciasse no marcador.

Um equilíbrio que se manteve até ao último suspiro, com Lucas Schwartz e Henrique Vicente a marcarem para as respetivas equipas já no último minuto do tempo regulamentar.

Já na lotaria dos penáltis, Diogo Basílio, guarda-redes do Eléctrico e uma as figuras deste jogo, voltou a crescer entre os postes e ditou a qualificação da sua equipa para uma final inédita.