Já lá vai uma semana desde a final da Taça da Liga de futsal, entre Sporting e Benfica, mas a polémica que envolve Taynan continua a dar que falar, sobretudo nas redes sociais. De lembrar que o ala, então suplente, transpôs a linha lateral e, numa das últimas jogadas, travou um contra-ataque dos adversário.

Seguiram-se críticas veementes do treinador do Benfica, Mário Silva, e para a Federação Portuguesa de Futebol seguiu um pedido para a repetição da final.

Esta sexta-feira, Ivan Chishkala, ala das águias, recorreu às redes sociais para criticar Taynan: «Nem sequer entende o que fez. Ele violou o código do atleta e deve antes de tudo pedir desculpa pela sua ação. (...) Anda por aí a postar as suas fotos com a taça como se nada tivesse acontecido e fica feliz com a vitória, apesar do facto de que, por causa disso, violou todas as regras escritas e não escritas do desporto. Perdeu qualquer respeito e o direito de ser considerado um atleta».

Na segunda-feira, Taynan argumentou ter «jogado com o regulamento». Horas mais tarde, o Sporting garantiu reger-se pelo fair-play, lamentando a atitude do atleta.