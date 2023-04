O Sporting e o Benfica conheceram nesta quarta-feira os adversários para a final four da UEFA Futsal Cup, ficando a saber que podem defrontar-se numa final inédita.

Os leões, vencedores de duas das últimas quatro edições da prova, vão defrontar os belgas do Anderlecht a 5 de maio pelas 17h00 (Portugal continental), sendo que no mesmo dia, pelas 20h00, as águias medem forças com os espanhóis do Maiorca Futsal Cup.

A final four vai realizar-se no Velòdrom Illes Balears, em Palma de Maiorca e o jogo decisivo está marcado para 7 de maio.