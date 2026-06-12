O Benfica colocou-se em vantagem na final do Campeonato Nacional de futsal ao derrotar o rival Sporting por 2-1, esta sexta-feira, no Pavilhão Fidelidade.

Num dérbi intenso, equilibrado e carregado de oportunidades, a eficácia encarnada e uma exibição inspirada de Léo Gugiel acabaram por fazer a diferença perante um Sporting que criou ocasiões suficientes para discutir outro resultado.

A partida não podia ter começado melhor para a equipa da casa. Ainda no primeiro minuto, Lúcio aproveitou espaço na ala, deixou Pauleta para trás e disparou forte para o fundo da baliza defendida por Bernardo Paçó, colocando o Benfica em vantagem praticamente à primeira oportunidade.

O golo não abalou o Sporting, que respondeu de imediato. Zicky Té e Pauleta estiveram muito perto do empate nos primeiros minutos, mas encontraram pela frente um inspirado Léo Gugiel. O guarda-redes encarnado foi decisivo em várias ocasiões, segurando a vantagem benfiquista.

A formação de Nuno Dias continuou a criar perigo e ainda viu Merlim acertar na trave, enquanto Pauleta voltou a ameaçar a baliza encarnada. Pelo meio, os leões reclamaram uma grande penalidade por alegada mão de Jacaré na área, mas a equipa de arbitragem, após rever as imagens, considerou que não existia infração.

Aos 29 minutos, numa jogada de canto, Diego Nunes apareceu solto à entrada da área e rematou sem hipóteses para Bernardo Paçó, aumentando a vantagem para 2-0.

O Sporting não baixou os braços. Zicky Té voltou a estar em destaque e acertou no travessão com um remate fortíssimo, num dos vários avisos deixados à defensiva encarnada.

A insistência leonina acabaria por ser premiada pouco depois. Felipe Valério surgiu ao segundo poste para reduzir para 2-1 e relançar completamente o encontro.

Os minutos finais foram jogados sob enorme pressão sobre a baliza do Benfica, mas os encarnados conseguiram gerir a vantagem mínima e fechar o encontro com um triunfo precioso.

O Benfica adianta-se assim na final e fica em vantagem nesta eliminatória à melhor de cinco jogos. O segundo encontro está marcado para o Pavilhão João Rocha, na próxima terça-feira às 21h15.