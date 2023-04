O jogo de futsal entre o Sporting de Silvalde e o Grupo Cultural e Recreativo de Ossela, da distrital de Aveiro, foi interrompido no passado sábado na sequência de confrontos físicos entre adeptos dos dois emblemas nas bancadas da Nave de Espinho.

Ainda antes dos desacatos nas bancadas, já a meio da segunda parte, com o resultado em 3-3, dois jogadores trocaram agressões em campo e receberam ordem de expulsão. A confusão estendeu-se depois às bancadas onde vários adeptos trocaram agressões, levando o árbitro a suspender a partida.

As imagens dos confrontos levaram também a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APSVD) a compilar toda a informação e a enviá-la para Ministério Público, considerando que, estando em causa «ilícitos criminais de natureza pública», há matéria criminal para abrir um processo.

Os dois emblemas também já vieram a público lamentar o episódio de violência. O Sporting Silvalde pediu desculpa aos adeptos e diz que está a cooperar com as autoridades. «Vimos uma vez mais reforçar que o clube SC Silvalde não se revê em episódios que nada valorizam o desporto, a integridade e o respeito por todos os intervenientes seja em que modalidade for. Somos e seremos um clube de todos e para todos com valores éticos, condutas apropriadas e elevados padrões de justiça», referiu o clube em comunicado.

O clube de Ossela descartou responsabilidades no episódio que classificou como «lamentável», mas também avançou com um pedido de desculpa dirigido aos adeptos. «A Direção do Grupo Cultural e Recreativo de Ossela demarca-se dos lamentáveis acontecimentos, ou semelhantes, que desprestigiam esta atividade e afasta quem deseja assistir ou praticar desporto em sadio convívio», refere também o Grupo Recreativo.

Veja as imagens dos desacatos (créditos: Devaneios do futsal em Aveiro [Facebook]):