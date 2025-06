Antes do duelo decisivo da final do Campeonato Nacional de futsal entre Sporting e Benfica no pavilhão João Rocha um polícia foi atropelado por uma carrinha da PSP.

Um curto vídeo amador divulgado na rede social X mostra um agente da PSP a cair no chão depois do veículo embater no polícia.

No jogo propriamente dito, o Benfica venceu o Sporting por 4-3 e sagrou-se campeão nacional pela primeira vez desde a temporada 2018/19.

Veja aqui o momento: