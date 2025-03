No último sábado os sub-17 do Sporting venceram a equipa congénere do CS S. João por uns impressionantes 12-2 no Pavilhão João Rocha.

No entanto, não é o resultado dilatado que impressionou mais no encontro, o 11.º golo dos leões foi realmente algo do outro mundo.

António Rufino, ala de apenas 16 anos, bisou no encontro com um chapéu perfeito bem longe da área do CS S. João e marcou o melhor golo da tarde e um dos melhores que provavelmente vai ver este ano na modalidade de futsal.

Veja aqui o golo: