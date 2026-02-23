Zicky Té marcou no Pavilhão da Luz e aproveitou os holofotes para fazer uma manifestação contra o racismo, numa semana que ficou marcada pelo caso Prestianni no Benfica-Real Madrid.

O avançado do Sporting marcou o terceiro golo do Sporting, já na segunda parte do dérbi, fechou um punho da mão direita e colocou um joelho no chão. Quando se levantou, arregaçou a manga para mostrar a cor de pele às bancadas.

O Benfica acabou por virar o resultado na ponta final do jogo, venceu por 4-3 e parte em vantagem para o jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Ora veja o gesto simbólico de Zicky: