Zicky Té, pivô de 20 anos da seleção portuguesa de futsal, em declarações à RTP, após a conquista do Europeu de Futsal, no qual foi eleito o melhor jogador.

«É um sentimento de arrepiar. Não consegui conter as lágrimas. Faz-me lembrar todas as dificuldades, todas as vezes que os meus colegas me deram na cabeça. Este troféu [de melhor jogador do Europeu] foi para mim, mas era bem atribuído a qualquer um dos meus colegas.»

[segredo para a reviravolta]

«Temos uma mentalidade muito forte. Tenho dito que temos de salientar a força desta equipa, que nunca se verga. Estamos aqui sempre para dar a cara à luta. Andei a trabalhar muito com mental coach para aguentar estes momentos, que são de grande pressão.

Sofremos dois golos por erros que não devíamos ter cometido, olhámos mais para nós, melhorámos coletivamente e conseguimos dar a volta.»

[esperava aos 20 anos ter vencido tudo?]

«Não esperava, mas trabalhei para que fosse possível. E quero salientar importância de ter o Tomás Paçó aqui a vencer comigo, desde sempre. É meu parceiro desde os 10 anos.»