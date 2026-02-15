Zicky Té voltou a jogar três meses depois, na goleada do Sporting sobre o Elétrico (8-2), este sábado, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O pivot de 24 anos, que recentemente também falhou o Europeu de futsal, partilhou um desabafo e respondeu aos rumores que circularam nas redes sociais de que poderia ter a carreira em risco, devido aos problemas físicos.

«Só respondo com trabalho. Depois de um ‘fim’, existe sempre um novo começo. Os boatos infundados de pessoas maldosas têm tomado grandes proporções, não querendo dar ênfase nunca me pronunciei, preferi trabalhar, seguir em frente e responder com trabalho, foi assim que comecei e será sempre assim que irei continuar», começou por escrever o jogador do Sporting, no Instagram.

«Na vida as pessoas comentam o teu penteado, fazem diagnóstico do teu estado clínico, questionam as tuas decisões, julgam as tuas ações, isto tudo são coisas que não controlas, e que não te devem bloquear. Foca-te em ti e responde com trabalho em todas as adversidades», completou.