Um jogo do Mundial de Futsal está nas bocas do mundo pelas piores razões. Numa partida entre Irão e França, em que quem ganhasse iria jogar contra o favorito Brasil na próxima fase, as duas equipas parecem ter evitado marcar golos e até facilitado tentos sofridos. O Irão acabou por ganhar por 4-1.

As imagens do encontro, com contornos de escândalo, têm sido amplamente partilhadas e comentadas nas redes sociais. Um dos críticos foi o selecionador da Tailândia, o espanhol Miguel Rodrigo, que vai encontrar a França na próxima fase. Disse o seguinte no X, antigo Twitter:

«Aconteça o que acontecer no dia 27, e admitindo que somos a parte mais fraca nesta história que aconteceu hoje em Bukhara, digo: 'França, esperamos por vós de braços abertos'. O Irão e a França, treinadores e jogadores, desonraram o meu desporto. São uma vergonha mundial!», escreveu.

Pase lo que pase el próximo día 27, y admitiendo que somos la parte más débil de esta historia que ocurrió hoy en Bukhara, digo: "Francia, os esperamos con los brazos abiertos".

Iran 🇮🇷 y Francia 🇫🇷, entrenadores y jugadores, deshonraron mi deporte.

— Miguel Rodrigo (@miguelrodrigocs) September 22, 2024

A Federação de Futebol Francesa não comentou o assunto, mas a reação da Federação de Futebol da República Islâmica do Irão não se fez esperar:

«Miguel Rodrigo, o treinador principal da equipa tailandesa no Campeonato do Mundo de Futsal de 2024, no Uzbequistão, publicou uma publicação na sua página oficial e fez comentários insultuosos para o Irão, o que foi acompanhado por uma reação concreta dos departamentos jurídico e internacional da Federação de Futebol. Miguel Rodrigo fez declarações impróprias, pouco profissionais, inadequadas e insultou o Irão.

De acordo com os regulamentos disciplinares da FIFA, a Federação Iraniana de Futebol considerou que esta publicação continha palavras ofensivas e apresentou a queixa legal a estes dois organismos oficiais. Estas palavras foram proferidas quando a seleção iraniana era líder do grupo F, mesmo com um empate, mas num jogo de sentido único, venceu o adversário com um resultado de 4-1 e passou à fase a eliminar com 9 pontos», conforme o comunicado publicado no site oficial da entidade.