Na véspera da Seleção Nacional de futsal disputar os quartos de final do Mundial, Jorge Braz pediu ambição aos seus pupilos.

«Atingir objetivos e superarmo-nos depende da coragem e ambição. Quando alguém nos quer pressionar muito, é não nos intimidarmos e irmos nós para a frente. Temos de ser extremamente racionais, mas altamente ambiciosos. Para ir atrás do nosso objetivo, temos de passar esta etapa e estamos com ambição de a passar», afirmou, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

O técnico luso elogiou a Espanha, mas defendeu que Portugal tem as suas armas: «Mudaram jogadores e houve reajustamentos, mas continua a equipa mais organizada que existe e que sabe muito bem o que fazer em cada momento do jogo. O rótulo que estão a querer colocar de que já não é a Espanha, é completamente enganador.»

«O facto de os espanhóis se acharem dominadores de todas as situações de jogo pode ser uma desvantagem. Quando somos muito gulosos, às vezes as coisas correm mal. Sabemos muito bem como alterar isso e tornar uma vantagem para nós», acrescentou.

A história entre as duas seleções não é favorável a Portugal, mas Jorge Braz desvaloriza os números: «Confio muito na nossa equipa e no que cada um fez até aqui. O presente constrói-se com o que se trabalha. Se acreditarmos muito nisso, geralmente as coisas caem mais para o nosso lado. Com competência e organização, as coisas vão funcionar.»

Bebé pronta para a defesa, Bruno Coelho para um jogo espetacular

Já o experiente guarda-redes Bebé diz-se pronto para ajudar a equipa das quinas na baliza.

«Tanto eu, como o Vítor [Hugo] e o André [Sousa], estamos preparados. Se tivermos de fazer 20 defesas ou duas, que assim seja. O mais importante é estarmos preparados para ajudar a equipa no que estiver ao nosso alcance», garantiu.

Em 2018, Portugal venceu a Espanha na final do Europeu. Bebé acredita que os espanhóis ainda estão «um bocadinho zangados», mas isso já é passado.

«O importante é não nos concentrarmos no passado, mas sim no futuro e no presente, que é o que controlamos. O selecionador [de Espanha] é novo, têm alguns jogadores novos e teremos de estar preparados para o que iremos encontrar. Se nos focarmos no que controlamos, vamos estar mais perto de ganhar.»

Por último, Bruno Coelho confessou que está à espera de um jogo espetacular: «Há muita expectativa, por causa da final do último Europeu. As duas equipas vão dar tudo e acho que vai ser um jogo espetacular, muito competitivo e onde se vai ver o melhor e a maior capacidade de todos os jogadores.»

«A seleção que errar menos, sairá vitoriosa, com certeza. É um jogo de pormenores. O mínimo detalhe ou deslize pode sair-nos caro. É nesses momentos que temos de estar concentrados», defendeu, em declarações à FPF.

Portugal e Espanha defrontam-se esta segunda-feira às 15h30, em jogo sos quartos de final do Mundial de futsal. O vencedor do encontro defrontará, nas meias-finais, o Irão ou o Cazaquistão.