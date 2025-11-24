A Argentina tornou-se esta segunda-feira a primeira seleção apurada para os quartos de final do Campeonato do Mundo feminino de futsal, depois de vencer a Polónia por 3-2, na segunda jornada do Grupo A.

A vice-campeã sul-americana resolveu o jogo ainda na primeira parte, chegando ao intervalo a vencer por 3-0, graças aos golos de Silvina Nava aos nove minutos (expulsa após o fim da primeira parte), Agostina Chiesa aos 11 minutos e Lucia Rossi aos 15.

A reação polaca surgiu apenas no segundo tempo, com Aga Bala a reduzir aos 22 minutos e Anna Choras a fazer o 3-2 já perto do final, aos 39.

Com este triunfo, a Argentina soma seis pontos, depois da goleada por 6-0 frente a Marrocos na estreia, e garante desde já o primeiro lugar do grupo, graças à vantagem no confronto direto perante polacas e marroquinas.

No outro jogo do grupo, Marrocos venceu as Filipinas, seleção organizadora, por 3-2, igualando a Polónia nos três pontos.

A equipa da casa até entrou melhor e chegou aos 2-0, com golos de Dionesa Tolentin (4m) e Cathrine Graversen (8m). Mas as marroquinas deram a volta antes do intervalo: Nadia Laftah (10m), Siiham Tadlaoui (14m) e Jasmine Demraoui (17m) assinaram a reviravolta.

Marrocos e Polónia discutem na quinta-feira a segunda vaga para os quartos de final