Declarações do selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, à RTP1, após a conquista do Mundial de futsal, com a vitória por 2-1 ante a Argentina:

«Qual medalha… vai a taça, vai tudo. Vai tudo, como eu disse. O objetivo da medalha foi pouco para esta equipa. Queriam mais, queriam a taça e vai connosco: 16 fantásticos não, 17, que o Edu [Sousa] está cá connosco hoje. E não esqueço os que lá ficaram [em Portugal].»

[Dedicatória:] «Para eles, para os portugueses todos. Dissemos que íamos dar a vida por Portugal, pelo nosso país, para dar estas alegrias. Estes gajos são fantásticos. Sou o homem mais feliz do mundo hoje, com uma equipa assim.»

«Ser campeão do mundo, supostamente não é fácil. Acho que é inteiramente merecido.»