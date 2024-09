Três jogos, três vitórias.

A Seleção Nacional de futsal venceu este domingo Marrocos, por 4-1, e fechou a fase de grupos do Mundial 2024 com um registo perfeito.

Apesar de já estar apurado para os oitavos de final, Portugal não facilitou e esteve sempre no controlo do jogo: Erick abriu o marcador logo aos dois minutos e em cima do intervalo Bruno Coelho fez o 2-0.

Bruno Coelho bisou logo a abrir a segunda parte para dar outro conforto aos comandados de Jorge Braz, mas a resposta marroquina veio a seguir, quando El Mesrar reduziu para 3-1.

No entanto, em cima do apito final, Zicky Té fez o 4-1 final.

Nos oitavos de final, Portugal vai defrontar a seleção do Cazaquistão: o encontro está agendado para quinta-feira, às 16h00.