A final do Mundial de futsal entre Argentina e Portugal ficou marcada, na primeira parte, pela expulsão de Cristián Borruto, depois de um murro na barriga de Ricardinho.

Aos 12:38 minutos de jogo, Ricardinho caiu na quadra com muitas queixas depois do lance com o jogador argentino de 34 anos e foi assistido.

Ao mesmo tempo, o selecionador de Portugal, Jorge Braz, pediu o «challenge» e a dupla de arbitragem, após ver as imagens do VAR, expulsou Borruto.

Na sequência, Portugal aproveitou o quatro para três e abriu o marcador por Pany Varela.

