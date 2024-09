Afonso Jesus foi o primeiro porta-voz da Seleção Nacional de futsal no Uzbequistão, onde decorrerá o Mundial. Esta quinta-feira, o fixo de 26 anos – vinculado ao Benfica – apontou à expectativa dos campeões em título.

«Estamos a afinar pormenores e a conhecer ainda melhor os adversários. Sentimo-nos muito preparados e entusiasmados», disse.

Em todo o caso, avisou para a dificuldade do grupo, que conta com Panamá, Tajiquistão e Marrocos.

«É importante termos a noção de que temos um grupo bastante competitivo, com três seleções que têm as suas valências. Olhando jogo a jogo, será necessário estar ao mais alto nível. Marrocos é uma seleção com algum peso, mas é muito importante desmistificar que as restantes duas seleções são também muito fortes.»

«São seleções muito agressivas, com muita qualidade individual e que ganham muito quando deixamos que entrem no jogo. O respeito é máximo por todas as seleções. Sabemos que o primeiro jogo é sempre difícil, com algum nervosismo. Estamos cientes das dificuldades, mas, acima de tudo, estamos muito confiantes», rematou.

Afonso Jesus participou na conquista do Mundial de 2021.

O torneio será disputado a partir deste sábado e até 6 de outubro.

A Seleção Nacional iniciará a defesa do título mundial frente ao Panamá, na tarde de segunda-feira (13h30). Seguem-se duelos com Tajiquistão, no dia 19 (16h), e Marrocos, a 22 (13h30), sempre na Humo Arena, na capital Tashkent.