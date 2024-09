Portugal selou, na tarde desta quinta-feira, a qualificação para os «oitavos» do Mundial 2024, que decorre no Uzbequistão. Na segunda jornada do Grupo E, os comandados de Jorge Braz venceram o Tajiquistão, por 3-2.

O selecionador nacional apostou, sem surpresas, em Edu Sousa, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela e Erick Mendonça de início.

Num pavilhão repleto de apoio ao Tajiquistão – face à proximidade geográfica do Uzbequistão – a Seleção Nacional suou para estancar a reação dos adversários no segundo tempo.

Recorde, aqui, a história desta partida.

Lançando Zicky Té ainda no minuto inaugural, Jorge Braz viu os seus pupilos inaugurarem o marcador ao segundo minuto. Num lance iniciado na linha lateral, à direita, Bruno Coelho encontrou Pany Varela no corredor oposto. Livre de marcação, o ala mirou a baliza e apontou ao poste mais próximo.

De batuta em riste, as «Quinas» beneficiaram de várias oportunidades para duplicar a vantagem, ora por Kutchy, ora por Afonso Jesus. Todavia, o guardião Bekmurodov agigantou-se.

Ainda assim, aos 11m, a linha defensiva do Tajiquistão ficou prostrada face ao «bailado» de Zicky Té. De finta em finta, o pivot até Bekmurodov deixou para trás, para se estrear a marcar neste Mundial.

Até ao intervalo, Fábio Cecílio e, de novo, Afonso Jesus acumularam oportunidades. Em simultâneo, o Tajiquistão procurou a quinta falta lusa, mas sem sucesso.

Como tal, aquando da pausa, os campeões do Mundo lideravam em remates (27-16), com nove enquadrados. Por sua vez, o Tajiquistão havia testado a atenção de Edu Sousa por quatro ocasiões.

O destaque pertencia, então, a Kutchy, que protagonizou recuperações de posse, construção e remates, sempre pela esquerda. Do outro lado, o guardião Bekmurodov, além da óbvia missão, também assumia a construção ofensiva e alguns remates.

Reagir, acalmar e defender

Na etapa complementar, o Tajiquistão entrou determinado a recuperar a igualdade. Como tal, os remates sucederam-se, de qualquer ângulo, até que Komron Aliev «bateu» Edu Sousa. Na sequência de um canto cobrado à direita, o fixo capitalizou o espaço no corredor central. Estavam decorridos 27m.

O 2-1 devolveu a euforia às bancadas, o que prometia complicar a missão das «Quinas». Após segundos de aperto, os campeões do Mundo retomaram a diferença de dois golos no marcador, aos 28m.

Pela esquerda, Kutchy rematou cruzado, para nova parada de Bekmurodov. Contudo, o esférico voou até ao segundo poste, onde havia parado Erick Mendonça.

Tal como Pany, o universal também conta com dois golos no Mundial. Assim, a dupla ex-Sporting juntou-se a André Coelho e Afonso Jesus enquanto melhores marcadores de Portugal na prova.

Até à derradeira buzina, a Seleção Nacional procurou diminuir o ritmo do jogo, cimentando posições junto de Edu Sousa e resguardando-se do «cinco para quatro» montado pelo Tajiquistão.

Ainda que Bakhtiyor Soliev tenha reduzido, de calcanhar (3-2), o cronómetro anotava dois segundos para o fim do encontro.

Assim, Portugal partilha a liderança do Grupo E com Marrocos – que esta tarde venceu o Panamá (6-3) – com seis pontos. Na última jornada, na tarde de domingo (13h30), os campeões do Mundo decidirão a liderança do grupo, diante da seleção africana.

Além de Portugal e Marrocos, os «oitavos» contarão também com Argentina, Brasil, França, Tailândia, Irão e Paraguai.

O Mundial de 2024 decorrerá, no Uzbequistão, até 6 de outubro.