O despiste de uma viatura que transportava elementos do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube resultou num morto e seis feridos graves.

De acordo com informação apurada pela CNN Portugal, a vítima mortal tinha 17 anos, sendo que os feridos têm idades entre os 16 e os 18 anos. O alerta foi dado às 13h19 e para o local foram chamados veículos de emergência médica de Torres Vedras e Loures. Alguns dos feridos tiveram de ser desencarcerados e os restantes ocupantes foram levados para o quartel dos bombeiros da Malveira.

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do jovem atleta, em que envia as «mais sentidas condolências» à família e amigos.

Leia aqui a nota de pesar da FPF:

«A Federação Portuguesa de Futebol lamenta profundamente a morte de um jogador de futsal do Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube, vítima de acidente rodoviário ocorrido este sábado.

Nesta hora de dor, a Federação Portuguesa de Futebol associa-se à consternação e envia as mais sentidas condolências à família e amigos do atleta, assim como ao Póvoa de Santo Adrião Atlético Clube e à Associação de Futebol de Lisboa.»