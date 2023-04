O Sporting vai defrontar o Benfica na final da Taça de Portugal de futsal. Os leões apanharam-se a perder na primeira metade, mas acabaram a golear o Nun'Álvares nas meias-finais da prova.



A equipa do segundo escalão surpreendeu o campeão nacional e colocou-se em vantagem aos 11 minutos por Cássio. O brasileiro aproveitou uma defesa incompleta de Guitta a remate de Rafa para abrir o marcador.



Empolgado pelo golo, o Nun'Álvares ameaçou o 2-0. Valeu Guitta a impedir o bis a Cássio. O Sporting, que até havia criado mais oportunidades de golo, acabou por chegar ao empate por Paçó a três minutos do intervalo.



A reviravolta verde e branca chegou por Esteban Guerrero logo no início da segunda parte. O espanhol marcou um golo quando estava no chão, aproveitando a passividade de Côco. A sete minutos do fim, chegou o 3-1 a favor do Sporting num autogolo de Jô.



Para coroar uma excelente segunda metade os leões chegaram à goleada numa jogada estudada: Pany Varela bateu o canto da direita, Erick tocou de calcanhar e Diogo Santos fez o 4-1. No último suspiro, Pany Varela fixou o resultado final.



O Sporting vai defrontar o Benfica na final, equipa que eliminou o Ferreira de Zêzere esta tarde. O jogo vai realizar-se às 21h00 deste domingo, na Póvoa de Varzim.