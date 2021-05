O treinador do Sporting, Nuno Dias, reforçou esta terça-feira que a Liga dos Campeões ganha pelos leões na final ante o Barcelona, na final realizada na Croácia, na segunda-feira, foi uma «conquista absolutamente sublime».

«O Sporting elimina somente três potências a nível mundial, com orçamentos e jogadores de um nível absolutamente superior. Mas as equipas é que ganham os jogos, não são os jogadores individualmente», referiu, aos jornalistas, à porta da Câmara Municipal de Lisboa, onde a equipa foi homenageada pelo município.

O técnico, que tem contrato até 2022 com o Sporting, garantiu ainda que vai continuar a ser o treinador, quando questionado sobre a hipótese de o clube tentar ganhar uma terceira Liga dos Campeões. «Nem sei se a equipa vai ser a mesma… o treinador vai ser, então não vai. Claro que sim», expressou.

Nuno Dias, de 48 anos, disse ainda estar bem no Sporting e que, num clube que tem a dimensão que tem no futsal, pensar em ir para o estrangeiro só mesmo se houvesse uma hipótese de ir para o Barcelona. «Aqui há uns tempos meteram-me um post nas redes sociais em que diziam que eu estava bem num dos melhores e que não me via noutras andanças. Num clube com a dimensão do Sporting no futsal, para ir para o estrangeiro só mesmo um Barcelona, porque é um clube de uma dimensão em termos de mediatismo e de massa associativa que me poderia fazer pensar algo. Mas estou tão bem aqui, que quero permanecer e continuar a ganhar», apontou.

Ora, e precisamente sobre esse ganhar, Nuno Dias afirmou que o que falta é ganhar o que tenha pela frente no futuro. «Falta ganhar três Liga dos Campeões, tenho cinco campeonatos, é o sexto, a sexta Taça, [tenho] cinco Supertaças, falta a sexta. Três Taças da Liga, falta a quarta…», enumerou.

Por outro lado, e em resposta à brincadeira lançada por Ruben Amorim, técnico da equipa de futebol que disse, uma hora antes, em conferência de imprensa, que Nuno Dias devia ser suspenso, o líder do futsal desejo sorte à equipa de futebol na tentativa de conquistar a I Liga 19 anos depois.

«É uma piada e obviamente fico contente, o que ele queria dizer é que, no universo Sporting, os prémios de treinadores do ano e essas distinções individuais, com estes registos, fica difícil para os outros. Mas, para mim, o que interessa é que o Sporting consiga vencer. Não só no futsal, mas em todas as modalidades. Desejo a maior sorte também ao Rubem Amorim, a maior sorte ao andebol que tem uma jornada importante neste fim-de-semana, ao hóquei em patins… tenho um relacionamento espetacular com os treinadores», rematou.

Nuno Dias quis ainda expor que prefere todas as conquistas coletivas às individuais, quando questionado se poderia receber a próxima distinção de melhor treinador de futsal a nível mundial. «Nos melhores do mundo, há uma nomeação e depois há votos. Infelizmente, muitas vezes são portugueses que votam e que não dão as pontuações máximas aos treinadores portugueses, o que é incrível. Queria só dizer que, sinceramente, continuem a dar os prémios individuais aos outros e que nós consigamos continuar a ganhar estes troféus coletivos. Isso sim é o mais importante», referiu.