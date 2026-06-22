Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, em declarações na conferência de imprensa após a derrota nas grandes penalidades com o Benfica a contar para o jogo 3 da final. Treinador dos leões afirmou que o Benfica aproveitou melhor os erros, dando elogios à forma como a equipa reagiu às desvantagens.

Benfica aproveitou melhor os erros

«Se calhar, o Benfica aproveitou melhor os nossos erros. Se analisarmos como aconteceram os golos e de onde surgiram, situações de perda de bola, de livres, em que antes tivemos situações de finalização, não marcámos e depois acabámos por dar-lhes dois livres em que fizeram dois golos. Marcaram mais um golo, de uma lateral no nosso meio-campo, tínhamos posse de bola e perdemos, fizeram os golos em 'roubos' da nossa posse.»

Estes jogos ganham-se em «décimos de segundo»

«Vamos tentar recuperar bem, corrigir algumas coisas, melhorar o que já estamos a fazer bem e jogar nos limites, como jogámos hoje, e perceber que este tipo de jogos ganham-se em pequenos centímetros e em décimos de segundo. Ou chegamos primeiro, chegamos à frente e temos vantagem, ou não conseguimos fazê-lo antes, mais depressa, e vamos ter desvantagens.»

Sporting fez muitas coisas bem

«Este é um jogo de vantagens, em que quem aproveitar melhor em função do tipo de jogo, as vantagens que vai ter durante o jogo, vai ser mais feliz e vencer. Fizemos muitas coisas bem, recuperámos de uma desvantagem num campo difícil e estivemos quase a vencer, depois, nas grandes penalidades, sabemos que têm sido muitas as vezes em que não fomos felizes.»

Melhorar taticamente

«Se tivéssemos ganho, se calhar tínhamos estado bem taticamente e teria sido boa tática. Se tivéssemos ganho na grande penalidade do Merlim, a quinta, qual pergunta me faria? Melhorar taticamente no quê, não é? Sem analisar o jogo, não consigo responder o que podemos melhorar taticamente. Sei que estivemos perto e conseguimos fazer essas recuperações [no resultado], num sítio difícil [Luz].»

Recuperar a desvantagem

«Só uma equipa competente, com qualidade e a acreditar até ao fim que é possível e que era capaz consegue reduzir, igualar, ir para prolongamento e para grandes penalidades, estar na frente do desempate, mas depois não conseguimos concretizar a última, e o Benfica está na frente da eliminatória por 2-1.»