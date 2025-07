É oficial! Pany Varela é reforço do Benfica, oficializou o clube da Luz. O ala de 36 anos vai assim regressar a Portugal, como noticiamos em momento oportuno, depois de um ano a representar o Al Nassr, da Arábia Saudita.

Considerado o melhor jogador do Mundo de 2022, Pany assina um contrato com os encarnados até 2027. O jogador, recorde-se, passou oito épocas no Sporting, tendo conquistado inúmeros títulos, com destaque para duas Ligas dos Campeões.

Este é o regresso de Pany Varela ao Benfica, uma vez que foi formado pelas águias e chegou, ainda, a fazer 24 jogos pela equipa principal, conquistando a Liga dos Campeões de 2010.

Teve ainda passagens pelo Olivais e Belenenses, por empréstimo do Benfica. Explodiu no Fundão, antes de rumar ao Sporting. Agora, de regresso a Portugal, Pany vai ser um dos jogadores mais bem pagos da história do futsal português, reforçando o campeão em titulo.