Afonso Jesus, fixo da Seleção Nacional, mostrou-se feliz pelos resultados na fase de grupos do Mundial de futsal, relembrando que agora é importante «aproveitar» a fase a eliminar.

«Fizemos uma preparação muito boa, preparámo-nos, analisámos os jogos e fizemos uma fase de grupos exemplar, a crescer na prova. Neste momento, estamos na fase a eliminar, que é a fase em que todos queríamos estar. Portugal tem essa oportunidade e, portanto, é aproveitá-la com muita alegria e a respeitar a nossa identidade», referiu relativamente ao jogo com o Cazaquistão, dos «oitavos» do Mundial.

Sobre o Cazaquistão, seleção que Portugal derrotou nas meias-finais da última edição, na altura após o desempate por grandes penalidades, Afonso Jesus reforçou a qualidade do adversário.

«É uma seleção muito competitiva e que não se dá nunca por perdida. Eles têm as suas virtudes, uma seleção que joga bastante bem com o guarda-redes e têm essas rotinas muito bem definidas. Têm jogadores muito experientes, que já pisaram estes palcos e jogos muitas vezes. Nós temos de nos preocupar com o que podemos melhorar, com as coisas que temos a afinar e encarar este jogo como mais uma final», afirmou.

Questionado sobre o jogo entre o Irão e a França, que se encontra sob suspeita de viciação de resultado, o jogador de 26 anos acredita que o importante é focar-se na própria seleção e «respeitar o desporto».

«Obviamente que vemos os jogos e o que se passa, mas nós temos é de nos preocupar connosco, com os nossos jogos e desafios. Se, até então, foi assim que temos vencido, a olhar para nós, a respeitar os nossos processos e identidade e, acima de tudo, a respeitar o nosso desporto, é assim que nos devemos manter e é assim que olhamos para esta competição e para cada jogo», concluiu.

Esta terça-feira, Portugal fez o primeiro treino em Andijan, de modo a preparar a partida dos oitavos de final, frente ao Cazaquistão, marcada para quinta-feira, às 16h (horas de Lisboa).