André Coelho falou à flash da Sport tv em Liubliana, capital da Eslovénia, após a derrota de Portugal na final do Europeu de futsal, frente à Espanha (5-3).

«Não conseguimos ser competentes na maioria do jogo. Estivemos a perder por 2-0, o que complicou a final. Fizemos o 2-2 e estivemos por cima. Faltou-nos algo ofensivamente. Dou os parabéns à Espanha e também nós estamos de parabéns por esta caminhada. Amanhã já começamos a trabalhar para o Mundial. Queríamos ganhar, mas esta derrota serve para aprender. Há que levantar a cabeça e ter orgulho no percurso. Parece normal a Seleção conquistar títulos, mas estar em tantas finais não é normal. Estamos na luta por mais finais.»

«Jorge Braz dá-nos todas as condições para podermos jogar. Tentámos retribuir, mas hoje não conseguimos.»