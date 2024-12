Portugal arrancou esta sexta-feira a qualificação para o Campeonato da Europa de futsal de 2026, após golear Andorra por 7-2.

No jogo de estreia do Grupo 7, Lúcio Rocha apontou um «hat-trick», Hugo Neves fez dois golos e Silvestre e Kutchy também colocaram o nome na lista de marcadores. Este resultado deixa os comandados de Jorge Brás na liderança do grupo, com os mesmos três pontos dos Países Baixos.

Recorde-se que os vencedores dos dez grupos de qualificação garantem presença direta na fase final e Portugal procura defender o título que conquistou nas últimas duas edições.

O Campeonato da Europa decorre entre os dias 18 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026.