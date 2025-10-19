Portugal venceu este domingo a seleção da Letónia, por 3-1, no primeiro jogo de preparação para o Europeu de futsal.

Em Riga, no primeiro de dois jogos particulares, a seleção portuguesa chegou ao golo aos cinco minutos, através de Diogo Santos. O empate surgiu logo de seguida, com Sergejs Motils em destaque.

Porém, Portugal foi atrás do resultado, com Afonso (7m) e Kutchy (15m) a marcarem.

Na terça-feira, pelas 17h, Portugal volta a jogar com a Letónia.