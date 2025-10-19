Futsal: Portugal vence a Letónia em jogo particular
Seleção de Jorge Braz prepara Europeu de futsal
Portugal venceu este domingo a seleção da Letónia, por 3-1, no primeiro jogo de preparação para o Europeu de futsal.
Em Riga, no primeiro de dois jogos particulares, a seleção portuguesa chegou ao golo aos cinco minutos, através de Diogo Santos. O empate surgiu logo de seguida, com Sergejs Motils em destaque.
Porém, Portugal foi atrás do resultado, com Afonso (7m) e Kutchy (15m) a marcarem.
Na terça-feira, pelas 17h, Portugal volta a jogar com a Letónia.
