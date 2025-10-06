Rodrigo Monteiro foi eleito o Melhor Jogador do Campeonato da Europa de Sub-19 de Futsal de 2025, após uma campanha notável que culminou com o título europeu para Portugal. O jovem pivô destacou-se como a grande figura da seleção, contribuindo com sete golos — um recorde na fase final — e duas assistências.

O jogador português esteve em grande plano ao longo de todo o torneio, incluindo dois ‘hat-tricks’ em jogos decisivos, e voltou a brilhar na final frente à Espanha. Nesse encontro, Portugal conseguiu uma reviravolta épica, recuperando de uma desvantagem de dois golos para vencer por 3-2 no prolongamento, com Rodrigo a assistir para dois dos tentos nacionais.

Na explicação para a atribuição do prémio, o Grupo de Observadores Técnicos da UEFA destacou não só os números impressionantes, mas também a qualidade global do jogo de Rodrigo Monteiro.

«Rodrigo Monteiro bateu o recorde de golos marcados na fase final, mas não se destaca apenas pelos golos. Foi o melhor principalmente pela forma como joga. Consegue receber a bola em posições difíceis em todas as áreas», pode ler-se no relatório.

«Ele consegue ligar-se com os colegas de equipa ou pode virar para os dois lados e seguir sozinho. Tem a habilidade e a atitude para dominar em todas as situações, incluindo nas suas funções defensivas. É um jogador verdadeiramente completo.»

Em declarações à UEFA, Rodrigo Monteiro mostrou-se orgulhoso com a distinção individual, mas não esqueceu o contributo dos colegas de equipa.

«Significa muito, mas os meus colegas de equipa são fantásticos. Eles colocam as bolas no sítio certo e eu apenas faço o meu trabalho. Para mim, o importante é este troféu [o Europeu] e não o prémio individual. É incrível ganhar este prémio [de Melhor Jogador do Torneio], mas ainda é mais ganhar o troféu do EURO», concluiu o jovem futsalista.