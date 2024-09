Duro, muito duro. Portugal está fora do Mundial de futsal, graças a um golo a 14 segundos do fim.

A Seleção perdeu com o Cazaquistão, 2-1, e assim diz adeus à oportunidade de revalidar o título de campeã do mundo conquistado em 2021.

A equipa de Jorge Braz até entrou a perder, com um golo de Yassenamanov à passagem do 10.º minuto de jogo, porém, desde cedo assumiu as despesas da partida. Portugal carregava, mas encontrava em Léo Higuita, guardião brasileiro naturalizado cazaque, um muro quase intransponível.

O golo do empate chegaria no primeiro lance da segunda parte, quando um livre frontal de André Coelho encontrou o desvio de Zicky Té.

Feito o empate, os campeões do mundo puxaram ainda mais dos galões e encostaram o adversário ao seu reduto mais recuado. Ainda assim, Higuita e alguma ineficácia iam travando o segundo golo português.

Em clara maioria nas bancadas do Complexo de Desportos de Andijan, no vizinho Uzbequistão, os cazaques resistiam como podiam dentro da quadra. Até que a cinco minutos do fim Yassenamanov quase bisou, num fortíssimo remate salvo pelo poste.

Pany Varela esteve perto do golo no minuto final e adivinhava-se já o prolongamento quando Jorge Braz pediu um desconto de tempo. No regresso, o golpe de teatro: um desvio de Tursagulov acabou mesmo no fundo das redes portuguesas a 14 segundos do fim, para delírio do pavilhão.

Quase sem tempo de reação, Portugal adiantou o guarda-redes, arriscou tudo, mas não foi suficiente para chegar ao empate.

O Cazaquistão vai agora defrontar nos quartos de final o vencedor do encontro entre Argentina e Croácia. Portugal volta para casa. Aos campeões do mundo resta o consolo de terem caído de pé.