Jorge Braz antevê dois jogos difíceis diante da Eslovénia (11 e 12 de novembro), na preparação para o Campeonato da Europa de futsal de 2026. O selecionador nacional fala num adversário que vai exigir o «máximo» de Portugal e comenta as mudanças realizadas na convocatória:

Análise à Eslovénia

«Tem características que serão as de algumas seleções no campeonato da Europa. Ter este momento competitivo, em dois jogos, com uma Seleção que sabe o que faz é o ideal. Isto já estava pensado há algum tempo. Até agora, tivemos três adversários que queríamos: Croácia, Letónia e agora a Eslovénia. Serão dois momentos competitivos para refinar princípios e comportamentos, contra um adversário que vai exigir o nosso máximo.»

Convocatória e mudanças no plantel

«Temos de ter jogadores diferentes na Seleção, em diferentes momentos, para depois termos um ‘leque’ disponível para o Campeonato da Europa. O Pany está a readaptar-se ao futsal nacional e está num nível de forma muito bom. O Erick está a voltar ao normal. O Carlos fez vários jogos de qualificação no ano passado. É importante enquadrar jogadores que sempre fizeram parte desta família.»