Jorge Braz, treinador da Seleção Nacional de futsal, quer Portugal a entrar no Mundial com «confiança, alegria e muita ambição».

Relativamente ao Panamá, primeiro adversário na competição, o técnico pede atenção à equipa que vão defrontar, pois procuram «instabilidade no jogo».

«Eles têm alguns jogadores a que temos de estar atentos, pois vão procurar instabilidade no jogo, mas teremos de ser nós e contrariar isso, sendo mais organizados e pacientes. Não temos de forçar nada, nem procurar marcar logo. Temos de fazer o nosso jogo, de forma paciente. O Campeonato do Mundo começa amanhã [segunda-feira] e só acaba daqui a muito tempo, mas gosto muito de entradas à Portugal, com confiança, alegria e muita ambição», disse, este domingo, na antevisão ao jogo com o Panamá.

De recordar que no Mundial 2016, Portugal venceu o Panamá por 9-0, a maior goleada de sempre em fases finais da competição. No entanto, Jorge Braz relembra que a equipa que vão defrontar é diferente daquela que jogaram em 2016.

«Estão muito mais organizados e com um jogo muito mais consciente. Lembro-me bem desse jogo. Já revi alguns lances e, em alguns momentos, tinham pouca consciência em termos de organização e aproveitámos muito bem. Não me parece que seja igual desta vez, parece-me uma equipa com outra maturidade competitiva», partilhou.

«Quando chegámos aqui a Tashkent, no primeiro dia, após o nosso primeiro treino de pavilhão, para além de agradecer a toda a gente, foi sentir que estamos no ponto onde queríamos estar para iniciar a competição. Isso deixa-me extremamente satisfeito, feliz e com enorme vontade de que os jogos se iniciem», afirmou o técnico.

Fábio Cecílio, universal de Portugal, acredita que vão encontrar um Panamá «muito competitivo e forte fisicamente».

«Vamos encontrar uma equipa muito competitiva e forte fisicamente, que, durante os anos, tem crescido muito no futsal. Acima de tudo, melhoraram os processos técnicos e talvez táticos», referiu o internacional português.

Portugal, campeão mundial e bicampeão europeu, joga na segunda-feira, às 13h30 (horas em Lisboa), na primeira jornada do Grupo E. Na quinta-feira, às 16h, encontram o Tajiquistão, e no domingo, às 13h30, a seleção de Marrocos.