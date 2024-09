Pany Varela alertou, esta segunda-feira, para o «grupo difícil» que Portugal encontrará no Mundial do Uzbequistão. Na véspera da viagem, o ala lançou os dados para a prova.

«Será um grupo difícil. Os jogos terão características completamente diferentes, mas temos de pensar no que estamos capacitados para fazer. Vamos procurar os pontos fracos e teremos de saber os pontos fortes, mas, essencialmente, teremos de ser Portugal, competir para vencer e cumprir o plano de jogo», argumentou.

A Seleção Nacional é campeã do Mundo em título, além de bicampeã europeia, e jogará ante Panamá, Tajiquistão e Marrocos no Grupo E, de olho na quarta fase final consecutiva. Ainda assim, Pany Varela exige calma.

«Visto que somos os detentores da prova, é óbvio que as outras seleções farão de tudo para chegarem ao título. Se fizermos o que temos de fazer, eles terão de trabalhar muito para nos vencerem», acrescentou.

Aos 35 anos, o ala destacou o «orgulho que não cabe» no peito ao representar, uma vez mais, Portugal numa competição «muito especial».

«Tem sido um mês duro, mas prazeroso. Duro porque tivemos dias e treinos que nos levaram ao limite, prazeroso porque já andávamos há algum tempo à espera de estar aqui, sem azares como teve o Pauleta, por exemplo. Agora, o que falta é refinar, é altura dos pormenores, que, em jogo, se tornarão “pormaiores’”», sublinhou.

O estágio de preparação para o Mundial decorreu em Rio Maior, desde 5 de agosto, e, nos últimos dias, no pavilhão do Leões de Porto Salvo, Portugal disputou sete encontros particulares, com quatro vitórias (4-1 ao Uzbequistão, 5-1 a Angola, 9-0 a Cuba e 6-1 à Costa Rica), dois empates (2-2 e 1-1 com Paraguai) e uma derrota (6-3 com a Ucrânia).

«Temos de analisar e corrigir, pois os adversários que tivemos nesta fase são muito parecidos àqueles que encontraremos no Mundial. Faz parte do crescimento, mas o que terá de ficar sempre em campo é o que nos caracteriza, que é a vontade de vencer, a garra, a determinação e ainda o bom futsal que gostamos de praticar», rematou Pany Varela, agora vinculado aos sauditas do Al Nassr.

A Seleção Nacional iniciará a defesa do título mundial frente ao Panamá, na tarde de 16 de setembro (13h30). Seguem-se duelos com Tajiquistão, no dia 19 (16h), e Marrocos, no dia 22 (13h30).

O Mundial decorrerá até 6 de outubro.