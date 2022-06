O basquetebolista Ivan Almeida, que garantiu ter sido alvo de racismo no Dragão Arena no jogo 3 da final do campeonato nacional, recorreu às redes sociais para denunciar outro ato racista nos pavilhões portugueses. Durante o Sporting-Benfica em futsal, que se disputou este sábado no Pavilhão João Rocha, o atleta do Benfica partilhou um vídeo em que um adepto leonino surge a fazer um gesto nas bancadas dirigido a Nilson, jogador dos encarnados.

«Quero ver se o Nilson reagir, se vem algum dirigente dizer que fez uma encenação e uma grande palhaçada também. Se ficarmos calados e sem reagir perante situação dessas estamos a ser 'enablers' do racismo. Até quando isto vai continuar e vocês acharem isto normal?», escreveu Ivan Almeida no Twitter, em alusão às palavras de Afonso Barros, diretor do FC Porto que negou as acusações do basquetebolista.

«Chamar uma pessoa de 'macaco', 'galinha' ou qualquer outro termo pejorativo, com o intuito ou assumindo o risco de ofender aquela pessoa, é crime. Chama-se injúria», acrescentou.

As imagens da transmissão televisiva mostram o adepto vestido com uma camisola do Sporting a fazer um gesto que terá sido interpretado por Ivan Almeida como uma imitação de um macaco. Nas redes sociais, muitos adeptos alegam que se assemelha a uma galinha. Entretanto, a publicação já foi apagada.

De lembrar ainda que, em maio passado, Nilson tinha denunciado no Instagram «um insulto racista por parte de um colega de profissão», na final da Taça, precisamente diante do Sporting.