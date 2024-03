O azar voltou a bater à porta de Ricardinho. O astro do futsal, esta época a brilhar na Letónia, recorreu às redes sociais para desabafar sobre a mais recente lesão.

«Porque acontece sempre algo no melhor momento da temporada? Porque acontece algo mau quando te sentes bem, a treinar bem e a preparar a fase mais importante da temporada?», escreveu o ala, de 38 anos, na noite de quinta-feira.

De acordo com Ricardinho, os exames a realizar esta sexta-feira revelarão o cerne do problema e o tempo de paragem.

O consagrado «mágico» reforçou esta temporada o Riga, depois de duas épocas na Indonésia. Assim, Ricardinho deverá falhar, pelo menos, a derradeira partida dos quartos de final da Liga da Letónia, na qual o Riga leva vantagem sobre o Raba.

Em março de 2021, quando jogava pelos franceses do ACCS Paris, Ricardinho foi obrigado a antecipar o fim da época, face a uma rotura no tendão, o que exigiu intervenção cirúrgica. Em todo o caso, sete meses mais tarde, o astro nacional celebrou a conquista do Mundial.