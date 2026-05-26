Ricardinho vai lançar um documentário em parceria com a Betclic. Com o nome de «Ricardinho - O Mágico», este trabalho contará a história – a nível pessoal e profissional – da maior figura do futsal nacional.

A estreia da obra foi realizada esta terça-feira na Cidade do Futebol. O documentário conta ainda com personagens conhecidas do mundo do desporto, entre elas Sergio Ramos.

«Nem todos têm seis Bolas de Ouro, certo?», questiona o antigo defesa-central do Real Madrid no trailer que foi publicado.

Este documentário contará toda a história de vida de Ricardinho. «Acima de tudo, queria mostrar ao mundo o ídolo que as pessoas não conheciam. As pessoas sabiam que o meu ídolo era o Falcão, mas não sabiam que o meu verdadeiro ídolo era o meu pai», referiu o ex-atleta.

Há alguns episódios marcantes no percurso de Ricardinho, desde logo a perda da casa da família num incêndio, o terramoto no Japão em 2011, problemas financeiros em França, adversidades na Rússia e a grave lesão que quase obrigou a terminar a carreira.

O documentário estreia-se esta terça-feira, dia 26 de maio, às 20h – estando disponível no Youtube da Betclic.

Ora veja aqui o trailer: