A seleção portuguesa de futsal irá jogar uma dupla jornada de apuramento para o Mundial 2024 e André Coelho, fixo da seleção, fez um balanço positivo sobre a equipa, assegurando que têm trabalhado «muito e bem» e está pronta para defrontar a Finlândia, já na próxima sexta-feira.

«Será mais um jogo duro, como se fosse uma final. São três pontos que queremos muito e que nos darão o primeiro lugar do grupo e o consequente apuramento para o Mundial. A Finlândia é um adversário duríssimo, vem com o objetivo de pontuar e de levar as decisões para a última jornada. O nosso objetivo é muito claro: ganhar e somar mais três pontos», referiu o jogador, em declarações divulgadas pela FPF.

O português, que soma 97 internacionalizações, explicou como é que Portugal pode ter sucesso e sair vitorioso contra a Finlândia, apesar de precisar apenas de um empate para garantir a presença na fase final do Mundial:

«É fundamental sermos nós próprios, competitivos e agressivos, tanto a defender como a atacar. Os detalhes são essenciais, as bolas paradas, o acerto no último passe, na finalização ou na pressão. Temos de ser perfeitos nesses capítulos para termos sucesso neste tipo de jogos», explicou.

A seleção lusa, que está a realizar um estágio em Coimbra, tendo em vista a preparação dos jogos com a Finlândia e a Geórgia, tem novos jogadores a treinar, devido a diversas lesões, e André destacou o excelente trabalho que tem sido feito pela seleção orientada por Jorge Braz, que quer «fechar a Ronda de Elite com 18 pontos».

«Já fizemos quatro treinos fantásticos, temos um grupo cheio de fome e de vontade de trabalhar. Há alguns jogadores novos devido a algumas lesões, mas eles entraram muito bem no grupo. Existe uma competitividade muito grande nos treinos. Todos estamos cá para nos ajudarmos uns aos outros com o objetivo de contribuir para que a equipa ganhe», disse ainda.