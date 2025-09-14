O guarda-redes André Correia e o ala Bruno Pinto foram chamados à seleção de futsal para substituir os lesionados Bernardo Paçó e Pany Varela na convocatória para os dois duelos com a Croácia, inseridos na preparação para o Europeu de 2026.

Numa nota divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol este domingo, dia em que a seleção se concentrou, o organismo explicou que o guardião do Sporting e o ala do Benfica «saem da lista por problemas físicos».

A FPF indica que no caso do ala leonino se trata de um regresso à seleção, pois a última chamada de Bruno Pinto foi «em abril de 2024, em jogos de preparação com a Eslovénia, em Matosinhos».

No primeiro estágio da nova temporada, a equipa das quinas vai estar junta até 22 de setembro, defrontando a Croácia em dois particulares, a 20 e 22, em Vila do Conde.

Lista de convocados atualizada

Guarda-redes: Edu (El Pozo Múrcia, Esp) e André Correia (Benfica).

Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting).

Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica) e Bruno Maior (Sporting).

Universal: Erick (FC Barcelona, Esp)

Alas: Tiago Brito (Sporting de Braga), Diogo Santos (Sporting), Silvestre Ferreira (Benfica), Kutchy (Benfica), Pauleta (Sporting) e Bruno Pinto (Benfica).

Pivô: Neves (Sporting de Braga).