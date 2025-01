Kutchy, ala português de 22 anos, está entre os nomeados para o prémio de melhor jovem do Mundo de 2024. O jogador do Benfica conta com seis golos e duas assistências em 11 partidas na presente temporada.

No Mundial de 2024, anotou um golo e uma assistência pela Seleção Nacional.

Formado entre Arroja, Sporting e Benfica, o ala despontou no Torreense e Fundão, antes de afirmar pelas águias. Na última temporada acumulou 10 golos em 35 jogos.

Depois de Lúcio Rocha (Benfica, 2023) e de Zicky Té (Sporting, 2021), Kutchy repete a nomeação de 2022.

O ala português conta com a concorrência de Amir Hossein Davoudi (Irão), Eloy De Pablos (Espanha, Osasuna e Inter Movistar), Lucas Farias (Brasil), Mehran Gholami (Afeganistão), Lucas Granda (Argentina), Guilherme Uesler (Brasil), Ivan Monteros (Argentina), Rostyslav Semenchenko (Ucrânia) e de Mamadou Touré (França, Barcelona).

O prémio é atribuído pelo «Futsal Planet» e o vencedor será revelado na terça-feira.