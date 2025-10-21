A Seleção Nacional de futsal voltou a vencer a Letónia, desta vez por 5-2, no Team Sports Multifunctional Hall, em Riga, no segundo encontro de preparação entre as duas equipas.

Depois do triunfo por 3-1 no primeiro jogo, o conjunto de Jorge Braz entrou forte e ao intervalo já vencia por 5-1, com golos de Bruno Maior, Diogo Santos, Kutchy, Afonso e Bruno Coelho.

Na segunda parte, Tarakanovs bisou para os letões, mas Portugal manteve o controlo e somou nova vitória num teste marcado pela intensidade e pela boa dinâmica ofensiva da equipa portuguesa.