A Seleção Nacional de Futsal para atletas com Síndrome de Down foi recebida esta quinta-feira em clima de festa na Cidade do Futebol, após a conquista do Campeonato da Europa 2025.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, o selecionador de futsal Jorge Braz e ainda João Matos, capitão da Seleção Nacional foram os anfitriões de uma cerimónia que celebrou o bicampeonato europeu.

Pedro Proença não escondeu o entusiasmo ao acolher os campeões continentais, destacando o profundo significado deste momento para o futebol português.

«É um grande sinal de felicidade. É um privilégio recebê-los na casa do Futebol, num momento de grande elevação e satisfação. São estes momentos que nos fazem crer que tudo isto faz sentido», disse o dirigente máximo da FPF.

A equipa, orientada por Pedro Silva, exibiu o troféu conquistado no Campeonato da Europa, onde Portugal venceu a Turquia por 4-2 na final disputada em Ferrara, Itália, a 20 de junho.

Proença destacou ainda o caminho que a Federação pretende continuar a trilhar ao nível da inclusão e da responsabilidade social.

«É uma prenda enorme que nos deixam, um sinal de vitalidade e ensinamento que enche a FPF de orgulho. É obrigação da nossa responsabilidade social. Somos muito mais do que uma federação, temos a responsabilidade da inclusão e a FPF continuará a fazer esse caminho», referiu.

Antes da visita à FPF, a comitiva - que incluía o presidente da ANDDI (Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual), José Costa Pereira - havia sido recebida na Assembleia da República, onde receberam um Voto de Saudação aprovado por unanimidade.