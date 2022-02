Jorge Braz, selecionador nacional de futsal, foi alvo dos mais rasgados elogios esta segunda-feira na homenagem aos campeões da Europa promovida pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Um vídeo publicado, entretanto, pela Federação Portuguesa de Futebol explica parte do sucesso do treinador que conduziu Portugal há conquista de um Campeonato do Mundo e de dois Campeonatos da Europa.

O vídeo mostra parte da palestra de Jorge Braz no balneário antes da decisiva final com a Rússia, em que o selecionador fala em «família», «orgulho» e «união», com algumas frases fortes pelo meio, como «eles estão mais cagados eles do que nós» ou «é impossível isto não acabar bem».

Vale a pena ver: