Jorge Braz falou à flash da Sport tv em Liubliana, capital da Eslovénia, após a derrota de Portugal na final do Europeu de futsal, frente à Espanha (5-3).

«Não me apetece falar do jogo. Já vínhamos tendo alguns erros, mas dávamos a volta. Nesta final cometemos alguns erros, o que nos impediu de conquistar mais um título. Siga, a vida é assim. Ficámos sem Mundial e Europeu. Há que pensar no futuro.»

«Estava a dar-me um gozo dos diabos. Cometemos erros, mas superámos e, na segunda vez que voltámos a entrar no jogo, não serenámos. Quisemos muito ser tricampeões da Europa, o que nos levou a cometer erros na segunda parte. A Espanha teve várias transições, não soubemos melhorar isso. Faz parte. Senti que exagerámos e não nos equilibrámos. Tentámos gerir. Paciência. Tenho um orgulho muito grande nestes jogadores. Portugal continua a disputar as finais. Há que levantar a cabeça.»

«Há que dar mérito à Espanha, aproveitaram os nossos exageros. Estou de rastos, mas orgulhoso deste percurso e do futsal português. A admiração e respeito pelos adversários e pelos árbitros estão intactos.»