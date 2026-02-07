Erick Mendonça falou à flash da Sport tv em Liubliana, capital da Eslovénia, após a derrota de Portugal na final do Europeu de futsal, frente à Espanha (5-3).

«Estou triste pelo Jorge Braz, depois de perdermos conseguiu unir-nos e olhar-nos nos olhos, dizendo que o orgulho é o mesmo. Quando é assim, dói perder, sobretudo pelo staff e pelo Jorge Braz. É um dos grandes impulsionadores do momento e do crescimento da modalidade. Não há vitórias morais nesta Seleção porque estamos habituados à exigência máxima. Queríamos o tricampeonato europeu. Mas estamos vivos e vamos ter mais competições, certamente com menos erros.»