O selecionador nacional de futsal masculino, Jorge Braz, anunciou esta quinta-feira a lista dos 15 convocados para os dois jogos particulares de preparação para o Campeonato da Europa 2026, frente à Eslovénia

Face à convocatória do último estágio, registam-se algumas alterações na lista de Jorge Braz. Pany Varela, Carlos Monteiro e Erick voltam a integrar o grupo de trabalho. Por sua vez, Silvestre Ferreira, Lúcio Rocha, Pauleta e Miguel Ângelo ficaram fora das opções.

A equipa das Quinas concentra-se este domingo, 9 de novembro, em Braga. Os encontros estão agendados para os dias 11 e 12 de novembro, às 20h e 19h, respetivamente, na AMCO Arena.



Recorde-se que o Euro 2026 decorrerá entre 21 de janeiro e 7 de fevereiro, com a competição a ser organizada pela Letónia, Lituânia e Eslovénia. Portugal integra o grupo D, juntamente com Itália, Polónia e Hungria.

Conheça a lista de convocados:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia, Espanha), André Correia (SL Benfica) e Bernardo Paçó (Sporting CP);

Fixos: André Coelho (SL Benfica) e Tomás Paçó (Sporting CP);

Fixo/Ala: Afonso (SL Benfica) e Bruno Maior (Sporting CP);

Universal: Erick (FC Barcelona, Espanha)

Alas: Tiago Brito (SC Braga), Diogo Santos (Sporting CP), Pany Varela (SL Benfica), Kutchy (SL Benfica), Carlos Monteiro (SL Benfica) e Bruno Coelho (Riga Futsal, Letónia);

Pivô: Rúben Góis (Rio Ave FC)