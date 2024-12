A Seleção Nacional de Futsal está prestes a arrancar a fase de qualificação para o Campeonato da Europa 2026 e o selecionador nacional Jorge Braz anunciou esta quinta-feira os convocados para a dupla jornada desta Ronda Principal de qualificação, frente a Andorra (13 de dezembro) e Países Baixos (18 de dezembro).

Uma convocatória com duas ausências de vulto: os sportinguistas Tomás Paçó e Zicky Té. Os dois jogadores integraram a equipa que disputou o Mundial de 2024, no Uzbequistão, mas ficaram agora de fora das escolhas do selecionador por motivos clínicos: Tomás Paço está lesionado e Zicky Té recuperou recentemente de uma lesão.

De recordar que Portugal está no Grupo 7 de qualificação com Andorra, Países Baixos e Macedónia do Norte.

O próximo Campeonato da Europa de Futsal será organizado pela Letónia e Lituânia, e vai decorrer entre 18 de janeiro e 8 de fevereiro de 2026.

Eis a lista de convocados

Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia), Cristiano (Torreense) e Diogo Basílio (Eléctrico);

Fixos: João Matos (Sporting) e André Coelho (Benfica);

Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Diogo Santos (Sporting);

Universal: Erick (Barcelona);

Alas: Pany (Al-Nassr), Bruno Coelho (RFS Futsal), Lúcio Rocha (Benfica), Silvestre Ferreira (Benfica), Tiago Brito (SC Braga), Pauleta (Sporting) e Kutchy (Benfica).